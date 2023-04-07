Душила та обкрадала свекруху: жительку Полтавщини позбавили волі

На Полтавщині жінці, яка душила свекруху та забрала її гроші, призначили вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук.
42-річну жительку Кременчука засудили до 8 років позбавленні волі.
Згідно з інформацією від прокуратури, у жовтні 2020 року обвинувачена ключем відімкнула будинок своєї свекрухи, підійшла до ліжка і почала душити сонну жінку. У подальшому невістка побила господарку оселі, зачинила її у ванній кімнаті та забрала мобільний телефон і 35 000 гривень. Через місяць вона забрала ще 6 000 гривень у свекрухи.
Під час розслідування обвинувачена підтвердила, що має борги у різних кредитних установах, але свою провину не визнала, повідомила Іващук.
Суд визнав жінку винною за частиною третьою статті "Розбій".
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