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На Конякіна у Луцьку – аварія. Один з травмованих у важкому стані
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На Конякіна у Луцьку – аварія. Один з травмованих у важкому стані

Доповнено
Олена Парай
  
На Конякіна у Луцьку – аварія. Один з травмованих у важкому стані
Аварія на Конякіна у Луцьку, 7 квітня 2023. Суспільне Луцьк

На вулиці Конякіна у Луцьку сталася аварія за участю двох автомобілів. Як розповів у коментарі Суспільному завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік, травмувалися двоє людей.

ДТП сталася в післяобідню пору 7 квітня. Один з травмованих – у реанімації.

Як розповіли кореспонденту Суспільного свідки зіткнення, аварія сталася, коли водій BMW перетнув подвійну суцільну і виїхав на зустрічну смугу.

На Конякіна у Луцьку – аварія. Один з травмованих у важкому стані
Наслідки аварії на Конякіна у Луцьку. Суспільне Луцьк

Зі слів завідувача центральної оперативної диспетчерської швидкої, одного з травмованих доставили в міську лікарню, іншого – в обласну.

Як розповів заступник генерального директора Медичного об’єднання Луцької тергромади Андрій Смольянінов, травмований, якого доставили у медзаклад – у важкому стані. Він отримав політравму і перебуває у реанімації.

На Конякіна у Луцьку – аварія. Один з травмованих у важкому стані
Авто зіштовхнулися на вулиці Конякіна. Суспільне Луцьк

На місці аварії працюють правоохоронці. Про обставини аварії вони обіцяють прокоментувати згодом.

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