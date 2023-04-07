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Псевдоочільників чотирьох навчальних закладів Херсонщини судитимуть за колабораційну діяльність та пособництво РФ
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Псевдоочільників чотирьох навчальних закладів Херсонщини судитимуть за колабораційну діяльність та пособництво РФ

Аліна Мокляк
  
Псевдоочільників чотирьох навчальних закладів Херсонщини судитимуть за колабораційну діяльність та пособництво РФ
Фото: Pixabay

Суд розгляне справи чотирьох жителів області, які добровільно обійняли посади "директорів" захоплених навчальних закладів – Херсонських шкіл № 35, 51, 52 та Бериславського медичного коледжу. Їх звинувачують у колаборантстві та пособництві державі-агресору. Про це повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.

"Після призначення усі вони виконували доручення окупаційної влади щодо деукраїнізації навчальних закладів та впровадження у навчальний процес стандартів освіти РФ, зокрема й заміщення українських дисциплін на російські. Крім того, схиляли працівників освітньої сфери до співпраці з окупантами", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Їм загрожує від 10 до 12 років ув’язнення з обмеженням деяких прав до 15 років, з конфіскацією майна або без неї.

Що відомо

  • Прокуратура звинувачує в колабораційній діяльності та пособництві РФ жителя Бериславського району, який під час окупації обійняв посаду "голови села".
  • Служба безпеки України оголосила підозру так званій "ректорці" Херсонського державного університету Тетяні Томіліній у колабораціонізмі та пособництві РФ.
  • Прокурори Херсонської обласної та Каховської окружної прокуратур скерували на розгляд суду обвинувальні акти щодо двох жителів Херсонщини. Їх звинувачують у колабораційній діяльності.
  • Експоліцейського з Херсонщини будуть судити за державну зраду. Чоловік виявляв патріотів України та передавав інформацію російським військовим.
  • Двох херсонських колаборантів, які обійняли посади у псевдоправоохоронному органі військових РФ, засудили до 12 років тюрми. Під час служби вони незаконно затримували громадян України, які не погоджувалися з окупацією, проводили "так звані" слідчі дії.

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