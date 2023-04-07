ВійнаНовиниРегіониВідеоУкраїна-ЄСТекстиСпортКультураЗима 2023КорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Шукали порушників нерестової заборони: інспектори рибоохоронного патруля провели рейд ринками Вінниці
Регіони

Шукали порушників нерестової заборони: інспектори рибоохоронного патруля провели рейд ринками Вінниці

Ольга Федоренко
  
·
Шукали порушників нерестової заборони: інспектори рибоохоронного патруля провели рейд ринками Вінниці
Інспектори перевіряють документи у продавців риби на ринку "Привокзальний" у Вінниці. Фото: Суспільне Вінниця

28 порушень зафіксували інспектори рибоохоронного патруля від початку нерестової заборони на Вінниччині. Триватиме така до 20 червня. У цей період інспектори проводять рейди не лише базарами, а й водоймами, розповів Суспільному заступник начальника обласного управління рибоохоронного патруля Сергій Данаіле.

Шукали порушників нерестової заборони: інспектори рибоохоронного патруля провели рейд ринками Вінниці
Суспільне Вінниця

Якщо правила рибальства порушено, то людей штрафують.

Від 1,5 тисячі гривень до 5000. Найдорожча, на мою думку, сом і судак. Штрафи зросли, і це дуже добре, бо кожен браконьєр розуміє, що прийдеться платити державі і рибному господарству”, – каже Сергій Данаіле.

7 квітня інспектори рибоохоронного патруля спільно з держпродспоживслужбою перевіряли на ринках Вінниці продавців риби. Дивилися, чи є у них документи на вилов та продаж.

Шукали порушників нерестової заборони: інспектори рибоохоронного патруля провели рейд ринками Вінниці
Суспільне Вінниця

Продавчиня Олена Штурмаревич на ринку “Привокзальний ”Суспільному розповіла, що рибою торгує понад 10 років. Вирощує її у власних ставках у селі Переорки на Вінниччині. Каже, за день продає до 100 кілограмів. Документи на продаж риби у жінки були.

Шукали порушників нерестової заборони: інспектори рибоохоронного патруля провели рейд ринками Вінниці
Суспільне Вінниця

Є товстолоб, короп, карасі, амури – у нас риба різна. Випускаємо її в ставки, щоб вона зимувала. З документами в нас все гаразд. Є договір на оренду. Є пуск води, є лабараторні дослідження, все ми маємо”, – каже Олена Штурмаревич.

Шукали порушників нерестової заборони: інспектори рибоохоронного патруля провели рейд ринками Вінниці
Суспільне Вінниця

Про те, що з квітня діє нерестова заборона, Олена Штурмаревич каже, знає. На цьому базарі документи переглянули у шести продавців риби.

Шукали порушників нерестової заборони: інспектори рибоохоронного патруля провели рейд ринками Вінниці
Суспільне Вінниця

Інспектори перевіряли також продавців на ринку “Урожай” та на західному автовокзалі. Порушень не виявили, розповів заступник начальника міського управління Держпродспоживслужби області Роман Керезь.

Шукали порушників нерестової заборони: інспектори рибоохоронного патруля провели рейд ринками Вінниці
Суспільне Вінниця

З початку року це наш перший рейд, оскільки нерест розпочався. За сьогоднішній день порушень не встановлено. Вся жива риба, яка продається на ринках Вінниці, була реалізована з відповідними документами. У всіх є товарно-транспортна накладна й експертний висновок, який надається в лабораторії. Якщо таких документів нема, то ми складаємо протокол за 107 статтею, яка передбачає штраф від 51 грн до 360”, – каже Роман Керезь.

Читайте також

  • До Вінниці релокувалися ще дев'ять підприємств з небезпечних регіонів
  • Вінницьку систему оповіщення обладнають сонячними панелями
На початок