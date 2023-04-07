28 порушень зафіксували інспектори рибоохоронного патруля від початку нерестової заборони на Вінниччині. Триватиме така до 20 червня. У цей період інспектори проводять рейди не лише базарами, а й водоймами, розповів Суспільному заступник начальника обласного управління рибоохоронного патруля Сергій Данаіле.

Суспільне Вінниця

Якщо правила рибальства порушено, то людей штрафують.

“Від 1,5 тисячі гривень до 5000. Найдорожча, на мою думку, сом і судак. Штрафи зросли, і це дуже добре, бо кожен браконьєр розуміє, що прийдеться платити державі і рибному господарству”, – каже Сергій Данаіле.

7 квітня інспектори рибоохоронного патруля спільно з держпродспоживслужбою перевіряли на ринках Вінниці продавців риби. Дивилися, чи є у них документи на вилов та продаж.

Суспільне Вінниця

Продавчиня Олена Штурмаревич на ринку “Привокзальний ”Суспільному розповіла, що рибою торгує понад 10 років. Вирощує її у власних ставках у селі Переорки на Вінниччині. Каже, за день продає до 100 кілограмів. Документи на продаж риби у жінки були.

Суспільне Вінниця

“Є товстолоб, короп, карасі, амури – у нас риба різна. Випускаємо її в ставки, щоб вона зимувала. З документами в нас все гаразд. Є договір на оренду. Є пуск води, є лабараторні дослідження, все ми маємо”, – каже Олена Штурмаревич.

Суспільне Вінниця

Про те, що з квітня діє нерестова заборона, Олена Штурмаревич каже, знає. На цьому базарі документи переглянули у шести продавців риби.

Суспільне Вінниця

Інспектори перевіряли також продавців на ринку “Урожай” та на західному автовокзалі. Порушень не виявили, розповів заступник начальника міського управління Держпродспоживслужби області Роман Керезь.

Суспільне Вінниця

“З початку року це наш перший рейд, оскільки нерест розпочався. За сьогоднішній день порушень не встановлено. Вся жива риба, яка продається на ринках Вінниці, була реалізована з відповідними документами. У всіх є товарно-транспортна накладна й експертний висновок, який надається в лабораторії. Якщо таких документів нема, то ми складаємо протокол за 107 статтею, яка передбачає штраф від 51 грн до 360”, – каже Роман Керезь.

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