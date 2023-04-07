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На Закарпатті затримали трьох людей за підозрою у переправленні через кордон п’ятьох військовозобов'язаних
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На Закарпатті затримали трьох людей за підозрою у переправленні через кордон п’ятьох військовозобов'язаних

Ганна Попп
  
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На Закарпатті затримали трьох людей за підозрою у переправленні через кордон п’ятьох військовозобов'язаних
Фото: Держприкордонслужба

На Закарпатті затримали трьох людей за підозрою у переправленні через українсько-словацький кордон п’ятьох військовозобов'язаних. Про це повідомили на Facebook-сторінці Держприкордонслужби.

Підозрюваних затримали під час отримання грошей за незаконний перетин.

"Організував переправлення місцевий житель, який залучив адвоката та власницю одного з готелів. Кожен з підозрюваних виконував свої завдання: організатор відповідав за фінансову складову, підприємиця поселяла клієнтів у своєму готелі, адвокат відповідав за транспортування військовозобов'язаних до лінії кордону та подальший його перетин. За переправлення мали отримати від 3 до 6 тисяч доларів з однієї людини", — йдеться у публікації поліції в Закарпатські області.

Якщо провина буде доведена, то чоловікам загрожує позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років. Слідство у справі триває.

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