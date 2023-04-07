Як працюють легені, які дихальні вправи допомагають їх розробити та які звички шкодять здоров'ю — про все це вінницьким дітям у Всесвітній день здоров'я розповіли волонтери проєкту "СпівДія заради дітей".
Майстер-клас відбувся у приміщенні вінницького планетарію. Зорганізували захід волонтери Дитячої точки "Спільно" від UNICEF. За словами волонтерки Ганни Кудини. у програмі були пізнавальні та навчальні майданчики.
"Щоб вони більше дізналися про здоров'я, як за ним доглялати, що їсти можна, що ні. У нас працює дитячий педіатор, який безкоштовно консультує. Ми також запросили ДСНС, щоб про мінну безпеку розповіли", — каже Ганна Кудин.
Участь у майстер-класі взяли 8 дітей. Для наймолодших відвідувачів — заняття за методикою "Монтесорі". Вона за словами волонтерки Марії — розвиває у дітей увагу, посидючість та моторику рук.
"Тут дітки мали змогу поліпити кінетичний пісок, погратися природним дерев'яним іграшками. Реалізовано ігри на дрібну моторику рук", — каже Марія.
Дворічна Настя гралась кінетичним піском. Мама Катерина каже, до Вінниці переїхали з Миколаєва, про захід дізналася з соцмереж.
"У садочок ми не ходимо, на площадках погода теж не дуже. Тут багато діток, є з ким погратися, це найшголовніше, дітки різного віку, і нам весело", — каже Катерина.
Захід тривав із 11-ї ранку і до 18-ї вечора. Вхід — безкоштовний. За словами організаторки заходу Ганни Кудини, відвідали його майже сотня вінничан.
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