У Центральному парку у Харкові вперше з початку вторгнення прибирають на озері

У Центральному парку у Харкові комунальники почали чистити озеро.

Перевірити стан чаші водойми у 2022 році не вдалося через обстріли, розповів Суспільне Харків речник парку Андрій Кравченко.

"Треба спустити воду, треба почистити чашу, а потім вже фахівці займаються латанням дна: обстежать, подивляться де, що є. Якщо треба, латки будуть ставити", — розповідає Кравченко.

За словами речника парку, роботи триватимуть до кінця травня і вже влітку озеро наповнять водою.

На центральній алеї парку вже замінили близько 20 каштанів, які були знищені під час обстрілу, говорить Кравченко.

"В нас є певний обсяг дерев, не те, що розплідник. Вони зберігаються на нашому господарчому подвір’ї. Зростають, поки їх не висадять у центральний парк. Це саме ті дерева, які підросли, час настав їх замінити замість дерев, втрачених під час обстрілів",

За словами Кравченка, порядок у парку нині наводять близько 200 працівників. До війни тут працювали 500 людей. Речник говорить, заборони відвідувати парк немає, але атракціони цього року працювати не будуть.

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