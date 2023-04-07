Психолог із Кропивницького Андрій Фоменко з 2015 року допомагає військовим у реабілітації та ресоціалізації. Про професійний і особистий досвід, зміни в українському суспільстві після повномасштабного вторгнення РФ та як нині зберігати психологічну рівновагу він розповів Суспільному.

Хто такий кризовий психолог (тут і далі – пряма мова – ред.)

Це людина, яка працює в декількох напрямках: це психолог за освітою, людина, яка може надати психологічну допомогу в екстремальній ситуації, це людина, яка може працювати з людьми, які понесли втрату, і це людина, яка може працювати з травмою. Але не травмотерапевт, адже це ті, до кого далі йдуть і працюють із травмою. Кризовий психолог – це про першу психологічну допомогу, роботу з гострою втратою і втратою в принципі, а також роботу з травмою, травматичними наслідками екстремальних ситуацій.

Коли і з чого розпочалася ваша робота з військовими?

Робота з реабілітацією почалася 2015 року. Виникла необхідність у кризовому консультуванні бійців. Та ще під кінець 2014 року я вперше виїхав у зону бойових дій – навідати хлопців, дати якісь коментарі з тієї ситуації, у якій вони перебували, дати якісь рекомендації. Це можна вважати початком практичної моєї роботи. Той досвід я використовував вже 2015 року, коли почались чергові хвилі мобілізації – треба було навчати правилам першої психологічної допомоги при гострому стресі – навчати військових – давати їм кризову комунікацію, давати їм засоби саморегуляції, вчити працювати з так званим "бойовим стресом". Максимально щільна робота була протягом 2016-2022 років: реабілітація військових, організація пси-турів для соціально-психологічної адаптації. Тому всі етапи психологічної реабілітації для мене зрозумілі, маю в цьому досвід.

Що таке "бойовий стрес"? Чи не несе людині травмування саме поняття "війна"?

Насправді травмування несуть будь-які події, які залишають потужний слід в психоемоційній сфері людини. Пов’язані вони з війною чи ні – це питання інше. А "бойовий стрес" – це той, який безпосередньо пов’язаний із участю у бойових діях. Але травмуватися людина може і не перебуваючи безпосередньо на рубежах вогневого контакту. Травмуватися можна і в тилу, наприклад, отримавши звістку, що з кимось із твоїх близьких чи знайомих трапилася біда, або ставши свідком якихось подій, які залишають глибокий психоемоційний слід в душі людини.

Як війна впливає на людину, якщо не розрізняти військових та цивільних? Як українців змінило повномасштабне вторгнення? Щось загальне, що характеризує зміни в суспільстві з точки зору психолога?

Ми маємо чітко усвідомлювати, що певна частина суспільства вела боротьбу з російською експансією на територію України протягом восьми років. Ми маємо розуміти, що певні верстви населення – волонтерсько-ветеранська спільнота – були готові до того, з чим ми зіткнемося – не значною мірою, але певним чином були готові – розуміли, що таке постріл, розуміли, що таке втрати, розуміли, що таке втрати здоров’я. Але це була меншість. Зараз популярно рахувати дні від початку повномасштабного вторгнення, що я категорично вважаю неправильними. Тому що нівелюється особиста історія людей, які беруть участь в протистоянні російському вторгненню з 2014 року. Треба розуміти, що ці речі не можна нівелювати, важливо зберігати в уявленні послідовність про цей конфлікт. Отже, та частина суспільства, яка не помічала того, що відбувається в зоні бойових дій на Донбасі – вони звісно не розуміли, що відбудеться. І чи травмувалися вони більше після 24 лютого 2022 року, ми поки не розуміємо, поки складно це усвідомити. На це впливає індивідуальний фактор – чи усвідомлювали люди взагалі, що буде відбуватися далі. Ще один аспект в цю градацію – крім військових і волонтерів, з’явилася ще велика частина суспільства, яку зараз називають мобілізованими. Складність цієї категорії, в психологічному розумінні, полягає в тому, що вони – не зовсім військові. Вони стали військовими, але вони не були ними, і їм треба було дуже швидко змінювати своє розуміння. Та цивільна частина суспільства і зараз залишається на певній дистанції. Єдине, що дає їм розуміння того, що відбувається – це обстріли всієї території України. Завжди травмуються ті, хто вважає себе дотичнішими до цієї проблеми. Ті ж, хто вміє абстрагуватися, відійти на якусь відстань від проблеми – навіть, якщо є справжня загроза – можуть не травмуватися.

Як бойові дії впливають на мобілізованих, які не мають військової освіти і не розуміють, що таке війна, з точки зору науки?

На перший план виходить ефект психологічної готовності або вмотивованості. Принаймні на якийсь період. Вмотивований воїн – той, що сам зголосився, сам намагався, чекав можливості реалізувати свої бойові характеристики – буде більш притиснутий до своєї військової діяльності й, відповідно, буде певним чином фокусуватися на задачах, матиме менше емоційного втягування в процес бойових дій. Невмотивовані, а таких також достатньо, будуть не дуже готові емоційно до цього, бо не мають бажання готувати себе. Тому частина з них буде потужно вражена наслідками бойових стресів і умовами в зоні бойових дій.

Чи можна узагальнено описати стан людини, яка потенційно потребує допомоги психолога?

Це коли людині стає важко жити, і вона не розуміє причини того, що з нею відбувається. Це коли порушуються сон, фізичне самопочуття. Коли з’являються теми, про які не хочуться говорити взагалі, і думки, які хочеться оминати, або коли думки стають нав’язливими й травматичними.

До вас звертаються по допомогу чи вам доводиться переконувати людей, що вона їм потрібна?

Чи від бійців, чи від їхніх рідних звернення надходять практично щодня. Більше – від рідних, але хлопці йдуть на контакт. Спротиву, який був 2014 року, коли ми пропонували психологічну допомогу, вже немає.

У чому нині полягає психологічна реабілітація і ресоціалізація військових?

Ми умовно ділимо реабілітаційний процес на період, коли людина наводить лад у собі, а потім – на етапі ресоціалізації – лад у системі своїх зовнішніх стосунків. Та взагалі розділити це неможливо. Це ж людина: сьогодні вона ладнає стосунки із собою, а завтра їй треба йти і спілкуватися із іншими людьми. Тому це розмито. Розділяємо тоді, коли хлопцю в цілому добре, але не вистачає комунікативних якихось властивостей, або він не знаходить свого місця в системі існуючих соціальних інститутів – робота, навчання, перепрофілювання. І ще важливо, щоб вони знову навчилися отримувати задоволення від того, що роблять.

У жінок це інакше?

Ні. Хоча дуже важко розрізняти. Тому що жінки на фронті є, серед них багато тих, хто не пов’язані безпосередньо із участю у бойових діях. Наприклад, вони займаються вшануванням полеглих бійців, пошуком тіл, доставкою їх рідним тощо. Це сегмент цивільно-військової співпраці, і задіяні там також бувають уражені стресовими наслідками. А відновлення – це індивідуально. Я б не пов’язував це зі статтю, це індивідуальні людські характеристики: готовність до цього, вмотивованість, попередній життєвий досвід.

Чи різняться психологічні травми, пов’язані з війною, за масштабом?

Треба шанувати людські почуття і розуміти, що будь-яка травма – це складний виклик для людини, якщо це дійсно травма, важке психологічне ураження. Але ми маємо розуміти, що деякі травми ведуть до тривалих адаптаційних процесів, тобто переформатування життя людини, яке відбувається у м’який спосіб, а випадки різняться за наслідками. В іншому випадку наступає так званий комплексний посттравматичний стресовий розлад – коли людина потребує комплексного лікування й відновлення. Це може тривати багато років, а може не закінчитися ніколи.

Мільйони переселенців нині живуть із втратою – або рідних, або майна, або звичного оточення і способу життя. В якому стані перебувають вони, як з цим жити їм і тим, хто поряд?

Я працював з переселенцями протягом в одній з міжнародних місій, яка працює на території України, протягом трьох місяців. Можу сказати, що ці люди, певним чином, постраждали іноді набагато потужніше ніж страждають кадрові військові. Тому що для цивільної людини, яка пережила, наприклад, окупацію, дуже складно сприймає будь-який контакт з окупантами. Тому травмованих у цій категорії дуже багато. Часто, намагаючись захиститися і зберегти свою гідність, вони демонструють нам оборонні моделі поведінки, які ми сприймаємо як агресію. Це виключно захисні механізми, це треба розуміти.

Як людина без освіти психолога може допомогти тому, хто потребує цього?

Розкажіть людям про те, де вони можуть отримати ту чи нішу допомогу, запитайте – що їм потрібно. Ми забуваємо це робити. І намагайтеся, звертаючись до цих людей, звертатися до людського. Не ставити вперед статус переселенця, а людське. Запитайте, чим ви можете допомогти, чого людина насправді хоче, чи вважає він чи вона, що йому чи їх достатньо комфортно, чи не потребує людина якоїсь медичної чи юридичної допомоги. Найкращий контакт – коли ви просто вислухаєте людину.

У вас як у психолога достатньо механізмів для того, щоб робити те, чим ви займаєтесь і робити це якісно?

Зараз складно про це говорити. Я не все бачу. Поки вистачає. Хоча іноді не вистачає відпочинку. Ми не завжди можемо відпочити належним чином, а для психолога це важливо. Особливо тоді, коли ти маєш орієнтуватися не на свої негаразди, а на негаразди людини, на її запит, а не свій.

Як ви відновлюєте власні внутрішні запаси?

Спілкуюся з близькими, приділяю увагу собі, коли є можливість: більше поспати, випити кави смачної, відвідати щось нове, скористатися запрошенням з громади, де ще не бував, щоб поїхати і поговорити з новими людьми. Для мене це також ресурси.

З якою проблемою українському суспільству доведеться стикнутися після війни?

З великою стигматизацією суспільства. Простими словами – з людьми, ураженими різними чинниками, які не зможуть достатньо ефективно знаходити спільну мову. Пора перестати різнити військову складову суспільства і цивільні. Тому що у нас уже зараз існує велика кількість образ і провини. Ці дві емоції можуть зруйнувати все, що завгодно.

Це можна якось попередити?

Треба спочатку в засобах масової інформації підкреслювати важливість роботи лікарів, як це було під час пандемії коронавірусу, звісно не забувати військових – пам’ятати про той подвиг, який вони здійснюють щодня, пам’ятати і про рятувальників, вчителів і вихователів, працівників комунальних служб. Дуже багато речей мають об’єднати влада і засоби масової інформації. Велика небезпека полягає саме у розділенні.

Як залишатися психологічно врівноваженою людиною – порада психолога

Попри все, приділяйте увагу собі, знаходьте на себе час. Знаходьте час на самовідновлення, звертайте увагу на зміни у своєму самопочутті, своїй поведінці, в тих речах, які з вами відбуваються. Інакше ви десь втратите, і вже тоді ви не зможете допомогти нікому. Треба піклуватися про себе. Поганий лікар – у якого болить, поганий психолог – який думає про свої негаразди, поганий рятувальник – який рятує тільки себе.

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