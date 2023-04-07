Російські окупанти заявили про черговий обстріл Донецька

Російські окупанти заявили про обстріл Донецька, в районі Критого ринку.
Відомо про одного загиблого та 13 поранених цивільних, заявив у Telegram-каналі ватажок угрупування "ДНР" Денис Пушилін.
За його словами, у травматологічному центрі травмованим надається медична допомога, в основному амбулаторно.
За даними "представництва ДНР у СЦКК"Спільний центру з контролю та координації" — орган, який створили у фейкових Луганській та Донецькій народних республіках, задля "контролю та координації питаннь, пов'язаних із військовими злочинами України"." обстрілу зазнав Ворошиловський район. Пошкоджені торговельні павильони ринку "Центральний" по бул. Шевченко.
"По бул. Шевченка пряме влучення в будинок, перебито газопровід, пошкоджено автомобілі; на вул. Горького постраждали будинки; на пр. Театральному, вул. Челюскінців пошкоджено дорожнє покриття. Станом на 15:00 у районі ринку "Центральний": загинула жінка 1941 р.н. поранення отримали 13 цивільних осіб: чоловіки 1979, 1981, 1984, 1972, 1961, 1995, 1997, 1986 та 2003 р.н., жінки 1973, 1987, 1958 та 1975 р.н", — йдеться у повідомленні.
Окупанти вчергове звинувачують в обстрілі українських військових.
"Будь-які повідомлення про те, що ЗСУ воюють проти цивільних українських громадян — це провокація: "Мета російських окупантів — налаштувати місцеве населення проти українських військових”, — заявляв в коментарі Суспільному військовий експерт центру Разумкова Олексій Мельник.
Українські сили оборони не ведуть вогонь і не обирають собі як цілі житлові квартали, об’єкти цивільної інфраструктури, а б'ють по складах, логістичних центрах, місцях дислокації солдатів та техніки російської армії. Це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу FreeДом.
Що відомо
6 квітня російські окупанти заявили про обстріл Донецька та Лисичанська. Є поранені та загиблі.
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