Російські окупанти заявили про черговий обстріл Донецька

Російські окупанти заявили про обстріл Донецька, в районі Критого ринку.

Відомо про одного загиблого та 13 поранених цивільних, заявив у Telegram-каналі ватажок угрупування "ДНР" Денис Пушилін.

За його словами, у травматологічному центрі травмованим надається медична допомога, в основному амбулаторно.

За даними "представництва ДНР у СЦКК" обстрілу зазнав Ворошиловський район. Пошкоджені торговельні павильони ринку "Центральний" по бул. Шевченко.

"По бул. Шевченка пряме влучення в будинок, перебито газопровід, пошкоджено автомобілі; на вул. Горького постраждали будинки; на пр. Театральному, вул. Челюскінців пошкоджено дорожнє покриття. Станом на 15:00 у районі ринку "Центральний": загинула жінка 1941 р.н. поранення отримали 13 цивільних осіб: чоловіки 1979, 1981, 1984, 1972, 1961, 1995, 1997, 1986 та 2003 р.н., жінки 1973, 1987, 1958 та 1975 р.н", — йдеться у повідомленні.

Окупанти вчергове звинувачують в обстрілі українських військових.

"Будь-які повідомлення про те, що ЗСУ воюють проти цивільних українських громадян — це провокація: "Мета російських окупантів — налаштувати місцеве населення проти українських військових”, — заявляв в коментарі Суспільному військовий експерт центру Разумкова Олексій Мельник.

Українські сили оборони не ведуть вогонь і не обирають собі як цілі житлові квартали, об’єкти цивільної інфраструктури, а б'ють по складах, логістичних центрах, місцях дислокації солдатів та техніки російської армії. Це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телеканалу FreeДом.

Що відомо

6 квітня російські окупанти заявили про обстріл Донецька та Лисичанська. Є поранені та загиблі.

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