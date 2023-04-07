У Дніпрі після реконструкції відкрили бульвар Кучеревського, ремонтні роботи там почали у 2021 році. Про це йдеться у прессрелізі міської ради Дніпра, який отримало Суспільне.

За повідомленням, реконструкцію бульвару Кучеревського розпочали ще у 2021 році, та після повномасштабного вторгнення РФ роботи довелося призупинити. Пізніше роботи відновили, віднині бульвар відкритий для пішоходів.

У Дніпрі після реконструкції відкрили бульвар Кучеревського. Фото: телеграм-канал Бориса Філатова

Разом із відновленням бульвару проводили ремонтні роботи у будинках, розташованих поряд. Багатоповерхівкам замінили підземні комунікації. Зливову каналізацію посилили, а ще — укріпили сходи і підпірні стінки, облаштували арку, міждворові дороги та тротуари, повідомили у департаменті капітального будівництва міськради.

У Дніпрі після реконструкції відкрили бульвар Кучеревського. Фото: телеграм-канал Бориса Філатова

Також найближчим часом обіцяють встановити на бульварі спецпідйомники для людей з інвалідністю.

"Окрему увагу приділили футбольному меморіалу команди «Дніпро». Це неодноразово обговорювалося та узгоджувалося зі спільнотою вболівальників", – йдеться у повідомленні.

На бульварі також встановили нове освітлення і напівпідземні контейнери для сміття.

Що відомо:

Євген Кучеревський (1941–2006) — український футбольний тренер, грав у декількох українських клубах.

6 серпня 2008 року Дніпропетровська міська рада присвоїла його ім'я бульвару між стадіоном "Дніпро-Арена" та проспектом Лесі Українки.

У травні 2018 року був посмертно удостоєний Рубінового ордену УЄФА "За заслуги".

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