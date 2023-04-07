У Мукачеві попрощалися із полеглим на війні Отто Лендєлом

У Мукачеві 7-го квітня 2023 року попрощалися із полеглим на війні — Отто Лендєлом. Про це повідомили на Facebook-сторінці Мукачівської міської ради.
Попрощатися з військовим до Собору Успіння Пресвятої Богородиці прийшли родичі, знайомі, колеги та друзі.
Фото: Мукачівська міська рада
"Мукачівець мужньо обороняв нашу Батьківщину та всіх українців на війні. Отто Лендєл був військовослужбовцем 1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Загинув 28 березня 2023 року", — йдеться у публікації.
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