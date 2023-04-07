У Криворізькій районній лікарні з’явилася наркозно-дихальна станція для немовлят

У Криворізькій районній лікарні відкрили одразу два відділення. Зокрема у закладі з'явилася нова наркозно-дихальна станція, а в операційній вже провели перші втручання.

Наркозно-дихальна станція дозволяє проводити інгаляції навіть наймолодшим пацієнтам.

"Вона не потребує додаткової апаратури як моніторингу за станом пацієнта, тому що екран відповідає за дихання, другий за стан пацієнта", – сказав виконуючий обов'язки заввідділення анестезіології Криворізької районної лікарні Андрій Швець.

Апарат встановили у новій ЛОР-операційній Криворізької районної лікарні. Нині для неї закуповують обладнання.

"Вже придбали й лазер, коагулятор. Наркозна станція дуже гарна у нас, безпечний наркоз для діточок, ну і придбання надалі ще ендоскопічної апаратури, стойки, що дозволить розширити перелік оперативних втручань", – каже отоларингологиня Ольга Лупан.

Фото: Telegram-канал Євгена Ситниченка

Лікарка додає: раніше діти могли чекати на операцію декілька місяців. Ще одне ЛОР-відділення допоможе скоротити час очікування.

"Це дуже важливо, бо як мучиться дитина з аденоїдами, це знає тільки дитина і її батьки", – говорить Ольга Лупан.

Так, у відділенні вже прооперували маленьку Амелі. Мама дівчинки каже: у дитини довгий час був закладений ніс.

"Аденоїди наші перекрили увесь носовий прохід, і було важко дихати. У понеділок-вівторок ми здали всі аналізи, і от у четвер ми вже на операції, операція дуже швидко, 30 хвилин, мабуть", – розповідає мама пацієнтки Амія.

Амія разом з донькою Амелі. Фото: Telegram-канал Євгена Ситниченка

Також у лікарні з'явився апарат хвильової терапії. Він працює за принципом акустичної хвилі, та, каже фізіотерапевтка Світлана Слюсарська, збагачує киснем тканини.

"Ми вибираємо на цьому дисплеї зону яка нам потрібна, вибираємо силу удару, кількість ударів в одну секунду. Для кожного пацієнта все індивідуально обирається. За рахунок того, що проходить хвиля, вона стимулює всі регенеративні процеси", – сказала лікарка.

Апарат хвильової терапії. Фото: Telegram-канал Євгена Ситниченка

Також у реабілітаційному центрі Криворізької районної лікарні є велотренажер, орбітрек та мотомед – для відновлення пацієнтів з інсультом чи інвалідністю.

Також у лікарні є тренажери для відновлення пацієнтів з інсультом чи інвалідністю. Фото: Telegram-канал Євгена Ситниченка

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