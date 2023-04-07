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Уродженець РФ організував у Києві наркотрафік: вилучили "товар" на 4 млн грн
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Уродженець РФ організував у Києві наркотрафік: вилучили "товар" на 4 млн грн

Анна Рибальська
  
Уродженець РФ організував у Києві наркотрафік: вилучили &quot;товар&quot; на 4 млн грн
Фото: Поліція Київщини

40-річний уродженець Росії, а нині житель Києва, організував незаконний збут наркотиків через Telegram-канали. Про це повідомляє Поліція Київщини.

На момент затримання чоловік вже приготував 15 оптових посилок з наркотиками та психотропами, які планував відправити клієнтам.

Поліцейські провели невідкладний обшук у нього вдома: знайшли близько 200 грам метадону, 100 г кокаїну, 700 г амфетаміну, 300 г солі альфа PVP та 3,5 кг елітних шишок канабісу.

Уродженець РФ організував у Києві наркотрафік: вилучили "товар" на 4 млн грн
Фото: Поліція Київщини

Вартість вилученого товару на чорному ринку оцінюється у понад 4 млн грн. Також у чоловіка вдома знайшли 16 500 доларів та 1400 євро.

"Вже встановили 9 клієнтів-посібників з різних областей України, які отримували заборонені посилки для подальшого використання і збуту. Всім їм загрожує кримінальна відповідальність", — йдеться в повідомленні.

Слідчі повідомили жителю столиці про підозру ч.2 ст. 307Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів ККУ. Максимальний термін покарання — 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці встановлюють інших фігурантів цієї справи.

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