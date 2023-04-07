До Нацкомісії з реабілітації подадуть 37 заяв щодо репресованих з Рівненщини

З Рівненщини відправлять ще 37 заяв щодо репресованих, щоб їх реабілітувати та надати відповідного статусу. Про це 7 квітня повідомили в пресслужбі обласної ради. Статус репресованого згідного з законодавством передбачає певні пільги.

У обласній раді 7 квітня відбулося засідання, де члени регіональної комісії з реабілітації вирішили подати 37 заяв репресованих до Національної комісії з реабілітації жертв комуністичних репресій, щоб надати їм відповідний статус.

"На засіданні вони розглянули подані заяви, детально вивчили надані документи та заслухали присутніх, які претендують на особливий статус. Водночас одну заяву члени комісії вирішили відкласти на доопрацювання", — повідомляють у пресслужбі обласної ради.

Фото: Рівненська обласна рада

Регіональну комісію з реабілітації в області створили у 2019 році для відновлення прав громадян, які були засуджені радянським режимом.

Фото: Рівненська обласна рада

Згідно з законодавством України, людям, які зазнали репресій від радянської влади у 1917-1991 роках, надають два статуси — реабілітований та потерпілий від репресій.

Реабілітованим громадянам надаються такі пільги:

право на першочергове одержання житла. У разі смерті реабілітованої особи це право зберігається за одним з подружжя, а також за батьками й дітьми.

реабілітовані, які проживають у сільській місцевості, мають право на одержання безпроцентної позики та забезпечення будівельними матеріалами для будівництва житла.

Якщо реабілітована особа отримала інвалідність внаслідок репресій або є пенсіонером, їй надається також право на:

пільгові путівки для санаторно-курортного лікування та відпочинку;

забезпечення автомобілем;

безплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту;

зниження оплати жилої площі та комунальних послуг на 50%;

надання медичної допомоги й 50% знижки на ліки за рецептом;

право на вступ до садівницьких товариств, до житлово-будівельних кооперативів;

першочергове встановлення телефону.

Що відомо

15 березня 2023 року у Рівному презентували десятий том видання "Реабілітовані історією. Рівненщина". У книзі розповідається про більше ніж 2 050 репресованих людей за період з 1918-го до 1980-х років. Загалом у всіх десяти книгах опубліковані довідки про майже про 26 тисяч репресованих жителів Рівненщини та інших регіонів.

Рівненський обласний краєзнавчий музей у травні 2022 року оголосив про збір матеріалів про репресованих радянським режимом: копії документів, фотографії з приватних архівів, історії людей. Напрацьовані матеріали музейники мали опублікувати на сайті.

У Рівному 16 жовтня 2022 року відкрили пам'ятник репресованим біля головного управління Нацполіції на розі вулиць Героїв Поліції та Хвильового. Це стела у вигляді хреста з білого вапняку і заввишки 3,5 метри. За даними історика Андрія Жив'юка, у середині ХХ століття жертвами сталінських репресій стали понад 120 тисяч жителів Рівненщини.

У 2021 році Національна комісія з реабілітації репресованих радянською каральною системою ухвалила рішення щодо кількох десятків жителів Рівненщини. Понад два десятки з цих людей вбили у червні 1941-го, інші врятувалися втечею під час розстрілу.

У жовтні 2019-го року на території військової частини у Дубні знайшли рештки 19-ти жертв політичних репресій, яких розстріляли "енкавеесники" у 1941-му році. Тоді на цьому місці була в'язниця. Територію досліджували фахівці меморіально-пошукового центру "Доля".

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