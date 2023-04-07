Воював проти захисників "Азовсталі": черкащанина оголосили в розшук

Судитимуть 34-річного жителя Звенигородщини, який брав участь у боях проти українських захисників на "Азовсталі". Його звинувачують в участі в діяльності терористичної організації "Донецька народна республіка" та державній зраді, розповіла Суспільному речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.
Чоловік з 2017 року проходив службу в незаконному збройному формуванні "1-му армійському корпусі 3-ої окремої гвардійської мотострілкової бригади" так званої "ДНР".
"З 24 лютого 2022 року чоловік перейшов на бік Російської Федерації та брав участь у бойових діях проти ЗСУ на тимчасово окупованих територіях Бахмутського й Горлівського районів Донецької області, а також заводу ПрАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі на Донеччині", — повідомила Богдана Кулик.
Зараз чоловік переховується від слідства на тимчасово окупованій території України. Бойовика оголосили в розшук та видали дозвіл на затримання.
Звинувачуваному загрожує позбавлення волі до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без неї.
Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України
Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України
Читайте також
- На Черкащині бойовику так званої "ДНР" заочно присудили 13 років ув'язнення
- "Ваш родич у біді": на Черкащині чоловік видурив у пенсіонера 35 000 гривень і тисячу доларів
- На Черкащині бойовику так званої "ЛНР" заочно присудили десять років ув'язнення
- Бронзового Леніна з Черкащини продали за понад пів мільйона гривень
- На честь загиблого захисника Маріуполя: у Черкасах провели турнір пам'яті з мініфутболу