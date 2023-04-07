Воював проти захисників "Азовсталі": черкащанина оголосили в розшук

Судитимуть 34-річного жителя Звенигородщини, який брав участь у боях проти українських захисників на "Азовсталі". Його звинувачують в участі в діяльності терористичної організації "Донецька народна республіка" та державній зраді, розповіла Суспільному речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.

Чоловік з 2017 року проходив службу в незаконному збройному формуванні "1-му армійському корпусі 3-ої окремої гвардійської мотострілкової бригади" так званої "ДНР".

"З 24 лютого 2022 року чоловік перейшов на бік Російської Федерації та брав участь у бойових діях проти ЗСУ на тимчасово окупованих територіях Бахмутського й Горлівського районів Донецької області, а також заводу ПрАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі на Донеччині", — повідомила Богдана Кулик.

Зараз чоловік переховується від слідства на тимчасово окупованій території України. Бойовика оголосили в розшук та видали дозвіл на затримання.

Звинувачуваному загрожує позбавлення волі до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без неї.

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