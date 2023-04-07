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У Кропивницькому жінкам дарували квіти з нагоди вірменського свята материнства й краси
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У Кропивницькому жінкам дарували квіти з нагоди вірменського свята материнства й краси

Вікторія Волошаненко Ольга Склярук
  
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У Кропивницькому жінкам дарували квіти з нагоди вірменського свята материнства й краси
Представники Спілки вірмен цього дня щороку дарують жінкам квіти в центрі Кропивницького. Фото: Суспільне Кропивницький

У Кропивницькому представники Спілки вірмен дарували жінкам і дівчатам тюльпани. Акцію влаштували до вірменського Дня матері, жінки, краси та весни. У Вірменії – це національне, але не офіційне свято. Про це розповів голова Спілки вірмен в Кіровоградській області Тігран Хачатрян.

Цього дня чоловіки вітають матерів, дружин, дочок, сестер, коханих і дякують їм за турботу, говорить Тігран Хачатрян.

"По традиції з 8 березня до 7 квітня у нас день материнства та краси. Це місячник відання шани нашим жінкам, майбутнім матерям, дівчаткам. Це дні, коли кожен хлопчина, батько максимально приділяє увагу тим людям, які народили нас, допомагають нам у щоденному житті".

У Кропивницькому представники Спілки вірмен дарували жінкам квіти. Сьогодні – вірменське свято материнства й краси
Сьогодні – вірменське свято материнства й краси. Фото: Суспільне Кропивницький

У Кропивницькому представники Спілки вірмен дарували жінкам квіти. Сьогодні – вірменське свято материнства й краси
Представники Спілки вірмен проводять таку акцію щороку. Фото: Суспільне Кропивницький

У Кропивницькому представники Спілки вірмен дарували жінкам квіти. Сьогодні – вірменське свято материнства й краси
Квіти дарували перехожим кропивничанкам і гостям міста. Фото: Суспільне Кропивницький

Зі слів Тіграна Хачатряна, таку акцію проводять у Кропивницькому щороку.

"Ми роздаємо перехожим жінкам квіти для того, щоб підняти настрій, оскільки сьогодні у нас дуже скрутні життєві обставини – війна. Хотілося б хоч трішечки підняти настрій гарний, поспілкуватися і подарувати позитивні емоції, які допоможуть нам перемогти ворога".

Квіти дарували в центрі й ще двох мікрорайонах Кропивницького. За підрахунками голови спілки, за годину подарували пів тисячі тюльпанів.

У Кропивницькому представники Спілки вірмен дарували жінкам квіти. Сьогодні – вірменське свято материнства й краси
Кропивничанки кажуть: їм приємно було отримати квіти. Фото: Суспільне Кропивницький

"Ми вітаємо вас зі святом материнства та краси. Бажаємо вам здоров’я міцного і щоб таких позитивних моментів більше було".

"Хочемо привітати вас зі святом. Все буде добре у вас, як і у нас. Удачі вашому народу".

Кропивничанки, з якими спілкувалися журналісти Суспільного, сказали, що їм приємно отримувати квіти.

Катерина Каширна: "Дуже приємно, коли нам роздають квіти просто так. Знаєте, ми цього варті. Особливо українські жінки. Це неймовірні особистості".

Світлана Рапапорт: "Сьогодні отримала тюльпан від молодого чоловіка. Мені сподобалося. З днем материнства і краси привітали. Неочікувано".

Тетяна Храпова: "Дуже неочікувано і дуже приємно. Особливо в наш час".

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