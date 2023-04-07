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До АРМА передали майно подружжя бізнесменів з Херсона, яких підозрюють у веденні бізнесу з окупаційною владою
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До АРМА передали майно подружжя бізнесменів з Херсона, яких підозрюють у веденні бізнесу з окупаційною владою

Аліна Мокляк
  
До АРМА передали майно подружжя бізнесменів з Херсона, яких підозрюють у веденні бізнесу з окупаційною владою
Херсон. Підприємство, на якому затримали подружжя, яке звинувачують у колаборантстві, березень 2023 Фото: Херсонська обласна прокуратура/Telegram

Прокуратура передала Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) майно херсонського подружжя, яким оголосили підозру у колаборантстві та пособництві РФ. 19 автотранспортних засобів вартістю понад сім мільйонів гривень, які належали компанії, заарештовані. Про це повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.

Слідчі встановили, що бізнесмени під час окупації Херсона активно вели господарську діяльність.

"Свою компанію зі збирання відходів, надання послуг перевезення речей, оренди вантажних автомобілів та інше вони перереєстрували за законодавством РФ. Також відкрили рахунки у російському банку. Після цього уклали договори про надання послуг з розрахунками у рублях з представниками окупаційних органів влади, установ та продовжили займатися підприємницькою діяльністю", - повідомила прокуратура.

За інформацією прокуратури, підозрювані перебувають під вартою. Досудове слідство триває.

Що відомо

  • Херсонська обласна прокуратура повідомила про підозру у колаборантстві, вчиненому групою за попередньою змовою, та пособництві державі-агресорові подружжю херсонських підприємців.

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