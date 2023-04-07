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На Запорізькому напрямку українські захисники знищили склади БК окупантів
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На Запорізькому напрямку українські захисники знищили склади БК окупантів

Поліна Снєжина
  
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На Запорізькому напрямку українські захисники знищили склади БК окупантів
Вибух складів БК окупантів, Запорізька область, квітень 2023 року. Фото: скриншот з відео Telegram / Іван Федоров

На Запоріжжі військовослужбовці підрозділу аеророзвідки “Вовки” 74 батальйону 102 бригади ТРО знищили російські склади БК.

Про це сьогодні, 7 квітня, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Так виглядають знищені нашими силами спротиву ворожі склади БК. Біжіть, русняві, з нашої землі, поки ще можете бігти!", — йдеться у дописі посадовця.

На Запорізькому напрямку українські захисники знищили склади БК окупантів
Горять склади БК окупантів, Запорізька область, квітень 2023 року. Фото: скриншот з відео Telegram / Іван Федоров

Раніше Суспільне повідомляло, що вчора, 6 квітня, близько 20:30 пролунали вибухи у селищі Веселе тимчасово окупованого Мелітопольського району на Запоріжжі, — вибухнула військова база росіян.

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