Мікроавтобус із безакцизними майже 30-ма тисячами пачок сигарет затримали прикордонники відділу "Тячів" на Закарпатті. Про це 7 квітня повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління держприкордонслужби України. Автомобіль та тютюн у чоловіка вилучили.

Сталося це у Тячівському районі. Автомобіль намагалися зупинити прикордонники у ході реалізації оперативної інформації. Водій проігнорував вимоги військовослужбовців та спробував втекти. Його зупинили під час переслідування на околиці села Бедевля.

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України/Facebook

Як з’ясувалося, 41-річний водій перевозив майже 30 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку України.

За злісну непокору законним вимогам прикордонників на водія склали адмінпротокол. Справу скерують до суду. Крім того, інформацію про незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів прикордонники направили до Бюро економічної безпеки.

Сигарети та мікроавтобус співробітники БЕБ вилучили. Орієнтовна вартість вилучених тютюнових виробів — 870 тисяч гривень, а мікроавтобуса – 370 тисяч гривень.

Читайте також:

Бої на Донбасі, росіяни обстрілюють Херсонщину, Чернігівщину, Сумщину. 408 день війни. Онлайн;

"Волонтер благодійної організації". На Закарпатті затримали чоловіка, який намагався незаконно виїхати за кордон;

"Після лікування повернуся до товаришів". Історія військового 128 Закарпатської бригади, який на війні отримав поранення

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram