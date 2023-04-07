Упродовж вихідних на території Кіровоградської області дощитиме. 8 квітня вдень очікується гроза. Про це Суспільному розповіла працівниця обласного центру з гідрометеорології Валентина Лазарева.

Упродовж вихідних буде хмарно з проясненнями. Переважатиме вітер північного й західного напрямків. Його швидкість становитиме 3-8 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 3-9° тепла, вдень 10-16°.

У Кропивницькому прогнозують уночі та вранці слабкий туман. Удень – невеликий дощ з грозою. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 13-15° тепла.

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