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На Черкащині бойовику так званої "ЛНР" заочно присудили десять років ув'язнення
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На Черкащині бойовику так званої "ЛНР" заочно присудили десять років ув'язнення

Катерина Костюк
  

На Черкащині до десяти років позбавлення волі засудили бойовика, який воював проти України на боці так званої "ЛНР". Про це Суспільному повідомили у пресслужбі обласного управління СБУ.

За даними СБУ, з 2015 року чоловік приєднався до терористичного угруповання, де проходив службу під позивним "Солдат":

"Він обіймав посаду командира так званого «2-го мотострілкового взводу механізованої роти 16-го батальйону територіальної оборони 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР». До його функціональних обов’язків входила організація здійснення збройного опору Збройним силам України на лінії зіткнення, контроль за військовою дисципліною, морально-психологічним станом та забезпечення бойової готовності. Крім того, особисто неодноразово брав участь у збройному протистоянні силам АТО/ООС на території населених пунктів Жолобок і Новотошківське Попаснянського району та Сокільники Новоайдарського району Луганської області".

Суд визнав бойовика винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 Створення терористичної групи чи терористичної організаціїКримінального кодексу України та виніс вирок — десять років позбавлення воліЦе такий вид покарання, при якому людина повністю ізолюється від суспільства в установах закритого типу з конфіскацією всього належного майна, зазначили у пресслужбі.

Нині він переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території та продовжує здійснювати збройний опір Силам оборони України.

боєць лнр
Фото Служби безпеки України у Черкаській області

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