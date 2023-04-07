Росіяни вчергове обстріляли Гуляйполе та Оріхів Запорізької області

За минулу добу, 6 квітня, російські військові обстріляли прифронтові населені пункти Пологівського району Запорізької області. Зафіксували 111 ударів із різних видів озброєння по Гуляйполю та Оріхову. Інформація про постраждалих не надходила.

Про це сьогодні, 7 квітня, повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

Армія РФ двічі застосувала авіацію, нанесла 11 ударів із застосуванням безпілотних літальних апаратів, 6 — з реактивних систем залпового вогню та 92 — з артилерійських установок різного калібру.

Наслідки обстрілів, Запорізька область, 6 квітня 2023 року. Фото: Національна поліція

Руйнувань зазнали будинки місцевих жителів. У квартирах багатоповерхівок та 20 будинках пошкоджені дахи, вікна, стіни та фасади, зруйновані двори, паркани, прибудинкові території, гаражні приміщення, господарські будівлі та транспортні засоби.

Наслідки обстрілів, Запорізька область, 6 квітня 2023 року. Фото: Національна поліція

Деякі домоволодіння знищені вщент.

Наслідки обстрілів, Запорізька область, 6 квітня 2023 року. Фото: Національна поліція

Також руйнувань зазнали два об’єкти цивільної інфраструктури та два приватні підприємства.

Наслідки обстрілів, Запорізька область, 6 квітня 2023 року. Фото: Національна поліція

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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