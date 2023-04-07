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Росіяни вчергове обстріляли Гуляйполе та Оріхів Запорізької області
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Росіяни вчергове обстріляли Гуляйполе та Оріхів Запорізької області

Поліна Снєжина
  
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Росіяни вчергове обстріляли Гуляйполе та Оріхів Запорізької області
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 6 квітня 2023 року . Фото: Національна поліція

За минулу добу, 6 квітня, російські військові обстріляли прифронтові населені пункти Пологівського району Запорізької області. Зафіксували 111 ударів із різних видів озброєння по Гуляйполю та Оріхову. Інформація про постраждалих не надходила.

Про це сьогодні, 7 квітня, повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

Армія РФ двічі застосувала авіацію, нанесла 11 ударів із застосуванням безпілотних літальних апаратів, 6 — з реактивних систем залпового вогню та 92 — з артилерійських установок різного калібру.

Росіяни вчергове обстріляли Гуляйполе та Оріхів Запорізької області
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 6 квітня 2023 року. Фото: Національна поліція

Руйнувань зазнали будинки місцевих жителів. У квартирах багатоповерхівок та 20 будинках пошкоджені дахи, вікна, стіни та фасади, зруйновані двори, паркани, прибудинкові території, гаражні приміщення, господарські будівлі та транспортні засоби.

Росіяни вчергове обстріляли Гуляйполе та Оріхів Запорізької області
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 6 квітня 2023 року. Фото: Національна поліція

Деякі домоволодіння знищені вщент.

Росіяни вчергове обстріляли Гуляйполе та Оріхів Запорізької області
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 6 квітня 2023 року. Фото: Національна поліція

Також руйнувань зазнали два об’єкти цивільної інфраструктури та два приватні підприємства.

Росіяни вчергове обстріляли Гуляйполе та Оріхів Запорізької області
Наслідки обстрілів, Запорізька область, 6 квітня 2023 року. Фото: Національна поліція

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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