Від краєзнавчого музею у Рівному вивезли автокав'ярню THE BUS

У Рівному прибрали автокаву, яка майже вісім років працювала поруч з обласним краєзнавчим музеєм. 7 квітня працівники міського ШЕУ в супроводі поліції вивезли THE BUS на підставі рішення виконкому, визнав об’єкт таким, що стоїть без дозволу. Власник автокав'ярні повідомив Суспільному, що незгідний з такими діями, бо робота автокав законом не заборонена. Тож міська влада, на його думку, мала б напрацювати механізм такої діяльності.
Рішення міськвиконкому про звільнення території Рівного від незаконно встановлених тимчасових споруд датоване 19 вересням 2018 року.
Згідно з другим пунктом документа, під це підпадають і незаконно встановлені пересувні тимчасові засоби дрібнороздрібної торговельної мережі — автопричепи і автокав'ярні. Таких у переліку — десять, серед яких і THE BUS біля краєзнавчого музею.
7 квітня працівники міського ШЕУ в супроводі поліції прийшли прибрати автокав'ярню, яка пропрацювала тут майже вісім років.
Її власник Володимир Булка зазначив, що його про це не попередили й він дізнався про демонтаж зранку, коли вже почався процес.
Суспільному на місці прокоментував подію так:
”На жаль, влада Рівного замість того, щоб врегулювати діяльність мобільних кав’ярень, займається демонтажем і прирівнює їх до тимчасових споруд, якими вони апріорі не є. Немає процедури, яка узгоджує це, але й немає законодавчих актів, які забороняють. Місто мало розробити правила, але до цього часу немає. Якесь рішення міськрада приймала, але, наскільки я знаю, там є суперечки в законодавстві”.
Володимир Булка також сказав, що чекає документу від міської влади, який дозволить йому працювати за новими і зрозумілими правилами. Також не виключив, що позиватиметься до суду і додав, що в попередні роки звертався до офіційних органів за дозволом, який би регламентував його роботу.
Що відомо
- Мобільні кав'ярні планують прибрати з центру Рівного. Натомість для їх розміщення визначать конкретні місця. Таке рішення прийняли члени архітектурно-будівельної ради Рівного. Вони планують розробити схему, яка чітко визначатиме, де автокав’ярні можна розміщувати, а де ні.
- Для власників мобільних кав’ярень введуть правила встановлення "автокав". Їхнім власникам пропонують надати свої ідеї щодо проєкту правил їх встановлення. Зауваження врахують при складанні остаточної редакції таких правил.
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