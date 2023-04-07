НАБУ і САП скерували до суду справу щодо голови одного з райсудів Полтави

Працівники НАБУ і САП передали до суду справу щодо одного з голів райсуду Полтави. Його підозрюють у шахрайстві, підбурюванні до надання неправомірної вигоди та недостовірному декларуванні. Про це 7 квітня повідомили на сайті Національного антикорупційного бюро України.

Обвинувальний акт щодо голови одного із райсудів обласного центру передали до суду 7 квітня. За даними слідства, голову райсуду підозрюють у тому, що він отримав 10 тисяч доларів та мав передати гроші іншій судді для ухвалення потрібного рішення. Цього чоловік не зробив.

Крім того, голова райсуду у декларації за 2020-й рік не вказав інформацію про його авто, квартиру та місце для паркування. Також не зазначив дані про статки у розмірі понад 2,5 мільйони гривень.

Суддю підозрюють за статтями "Шахрайство", "Надання неправомірної вигоди" та "Декларування недостовірної інформації". Найбільша санкція – позбавлення волі до 8 років.

Що відомо

Розслідування щодо голови одного із райсудів обласного центру завершили 26 січня 2023-го.

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