ВійнаНовиниРегіониВідеоУкраїна-ЄСТекстиСпортКультураЗима 2023КорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

На Рівненщині під час воєнного стану збільшилась кількість студентів. Хто найчастіше знаходить роботу
ОСВІТАВІЙНАРегіони

На Рівненщині під час воєнного стану збільшилась кількість студентів. Хто найчастіше знаходить роботу

Крістіна Лапікоцька
  
На Рівненщині під час воєнного стану збільшилась кількість студентів. Хто найчастіше знаходить роботу
https://pixabay.com/

На Рівненщині за період навчального року під час воєнного стану збільшилася кількість студентів. Про це 7 квітня повідомили у департаменті освіти й науки ОВА.

В області загальна кількість студентів навчальних закладів збільшилася на чотири тисячі. Загалом навчаються приблизно 33 тисячі людей, з них 21 тисяча у закладах вищої освіти та 11,9 тисячі в закладах фахової передвищої освіти.

"У коледжах минулого року відсоток працевлаштування становить 73%. Найчастіше знаходять роботу студенти, які здобули фах в аграрній, технічній, медичній, економічній, педагогічній галузях", — йдеться в інформації пресслужби.

Мережа закладів фахової передвищої освіти в області налічує 21 заклад, з них:

  • державної форми власності — 13;
  • комунальної форми власності — чотири;
  • приватної форми власності — чотири.

Що відомо

  • Після початку повномасштабної війни на Рівненщину переїхав Луганський медичний університет. У новий навчальний рік там набрали понад дві сотні студентів, а на момент переїзду в закладі було 1 500.

Читайте також

  • Поліція демонтувала цистерну й вилучила дві тонни дизпалива на нелегальній АЗС у Рівному
  • "Прикро, гірко": Рівнерада не змогла зібратись для розгляду питань щодо УПЦ МП. Що далі
  • На Рівненщини суд змінив цільове призначення частини ботанічної пам'ятки "Острів"
  • "Порушень немає" — представник забудовників про плани на будівництво біля пам'ятки національного значення у Рівному

Читайте і дивіться Суспільне Рівне на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Дізнайтесь більше
У Маріуполі окупантами пошкоджено 90% всіх шкіл
У Маріуполі окупантами пошкоджено 90% всіх шкіл
У Вишневому на Київщині відкрили &quot;Клас безпеки&quot;
У Вишневому на Київщині відкрили "Клас безпеки"
Як випускники з Донеччини можуть зареєструватись на Національний мультитест
Як випускники з Донеччини можуть зареєструватись на Національний мультитест
Третина вчителів початкових класів Житомирщини, які подавалися на сертифікацію, не пройшли перший етап
Третина вчителів початкових класів Житомирщини, які подавалися на сертифікацію, не пройшли перший етап
На початок