На Рівненщині за період навчального року під час воєнного стану збільшилася кількість студентів. Про це 7 квітня повідомили у департаменті освіти й науки ОВА.

В області загальна кількість студентів навчальних закладів збільшилася на чотири тисячі. Загалом навчаються приблизно 33 тисячі людей, з них 21 тисяча у закладах вищої освіти та 11,9 тисячі в закладах фахової передвищої освіти.

"У коледжах минулого року відсоток працевлаштування становить 73%. Найчастіше знаходять роботу студенти, які здобули фах в аграрній, технічній, медичній, економічній, педагогічній галузях", — йдеться в інформації пресслужби.

Мережа закладів фахової передвищої освіти в області налічує 21 заклад, з них:

державної форми власності — 13;

комунальної форми власності — чотири;

приватної форми власності — чотири.

Що відомо

Після початку повномасштабної війни на Рівненщину переїхав Луганський медичний університет. У новий навчальний рік там набрали понад дві сотні студентів, а на момент переїзду в закладі було 1 500.

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