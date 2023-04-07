На Закарпатті прощатимуться із полеглим на війні Олегом Бердянським

На Закарпатті 10 квітня прощатимуться із полеглим на війні Олегом Бердянським. Про це повідомили на Facebook-сторінці Чопської міської ради.

За інформацією міськради, 10 квітня о 12:30 з полеглим прощатимуться у селі Червоне на проспекті Залізничників, 1, а о 13:00 — у каплиці на честь Святого Спиридона Тримифунтського на території 94-го прикордонного загону.

"Усіх небайдужих громадян просимо долучитися до "живого коридору" та гідно вшанувати загиблого Героя з 12:30 до 13:00", — йдеться у повідомленні.

Олег Бердянський — інспектор прикордонної служби 3 категорії – стрілець сержант. Загинув військовий 4 квітня 2023 року.

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