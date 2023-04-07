Саморобні дрони-камікадзе застосовують російські військові на куп'янському напрямку фронту.

Про це 7 квітня повідомила пресслужба Національної гвардії.

Два такі "коптери", що є на озброєнні армії РФ, нацгвардійці збили, коли ті під час артобстрілу хотіли поцілити по позиціях аеророзвідки.

"До саморобних або китайських не прошитих квадрокоптерів прикріпляється труба або пластикова пляшка, в якій замішано приблизно 300 грамів пластиду з металевими дрібними вражаючими елементами з дистанційним підривачем", — сказано у повідомленні.

У Нацгвардії зазначають, що такі дрони є небезпечними: "Якщо не знешкодити кабелі, то при зіткненні з будь-яким об’єктом станеться вибух. Потужність такого снаряда можна прирівняти до гранати".

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