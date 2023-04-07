9,7 млн гривень збитків довкіллю після влучання російської ракети по об'єкту інфраструктури на Одещині. Про такі наслідки розповіли 4 квітня у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Інспектори відомства обстежили територію довкола об'єкту критичної інфраструктури, в який влучила ракета.

"За результатами обстеження встановлено факт засмічення земельної ділянки залишками ракети, будівельними відходами та ізоляторами. Загальна площа засміченої ділянки становить 639 квадратних метрів", — повідомили у пресслужбі інспекції.

Інформація внесена до загального реєстру збитків, завданих довкіллю унаслідок вторгнення РФ, зазначили у відомстві.

Читайте також

В Україні затвердили методику розрахунку шкоди від дій російських військ в Чорному та Азовському морях

Через війну у Чорному морі загинуло близько 50 тисяч дельфінів

Масова гибель дельфінів на Одещині: прокуратура відкрила кримінальне провадження

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області