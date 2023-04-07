У Тисменицькій громаді на Івано-Франківщині оголосили дні жалоби з 7 до 9 квітня за полеглим прикордонником Василем Прідкою. Про це повідомили на Facebook-сторінці Тисменицької міської ради.

Василь Прідка народився 19 січня 1973 року у селі Побережжя Єзупільської громади. Проживав у селі Рошнів Тисменицької громади.

Василь Прідка. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

26 жовтня 2022 року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. Василь Прідка був солдатом 1 загону Прикордонної служби України.

Василь Прідка помер у госпіталі 4 квітня 2023 року. Військовослужбовець отримав поранення у бою 25 березня 2023 року.

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