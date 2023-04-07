Житель Прилуцького району зберігав вдома понад 200 набоїв та наркотики

Житель Сухополов’янської громади, що на Прилуччині, зберігав удома набої різного калібру та наркотики рослинного походження. Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своїй сторінці у Facebook.

Поліцейські провели обшук в оселі 28-річного чоловіка та вилучили понад 200 набоїв різних калібрів та близько 400 грамів наркотиків рослинного походження.

Все це направили на експертизу.

Вилучене з оселі чоловіка. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Поліція розслідує кримінальні провадження:

за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

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