ВійнаНовиниРегіониВідеоУкраїна-ЄСТекстиСпортКультураЗима 2023КорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

В Маріуполі окупанти демонтують залізничний вокзал та навколишні будинки
МаріупольОКУПАЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуДОНБАСРегіони

В Маріуполі окупанти демонтують залізничний вокзал та навколишні будинки

Діана Козлова
  
В Маріуполі окупанти демонтують залізничний вокзал та навколишні будинки
Скріншот з відео: Telegram/Петро Андрющенко

Окупанти в Маріуполі демонтують залізничний вокзал та приватні будинки навкруги. Планують побудують логістичний хаб.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нащо — невідомо. На словах — задля будівництва великого логістичного хабу. Якби ці слова русні щось вартували", — зазначив радник мера.

Читайте також про знищені будівлі у Маріуполі

У Маріуполі мурал "Дивовижні сходи до неба" знищили разом зі сходами — Андрющенко

Росіяни знищили ще один український стінопис у Маріуполі

Який вигляд має сьогодні знищений Драмтеатр в Маріуполі

Архітектурні втрати Маріуполя: пам'ятники, які знищили росіяни

У Маріуполі знесуть історичну забудову XIX століття

Російські окупанти продовжують демонтувати Маріупольський театр, на який торік скинули бомбу

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram

Дізнайтесь більше
У Маріуполі окупантами пошкоджено 90% всіх шкіл
У Маріуполі окупантами пошкоджено 90% всіх шкіл
Бояться контрнаступу: Окупанти звели укріплення по дорозі на Маріуполь — Андрющенко
Бояться контрнаступу: Окупанти звели укріплення по дорозі на Маріуполь — Андрющенко
До Маріуполя приїжджають вихідці з Далекого Сходу та Кавказу. Їх селитимуть у безхазяйне житло — радник мера
До Маріуполя приїжджають вихідці з Далекого Сходу та Кавказу. Їх селитимуть у безхазяйне житло — радник мера
У Маріуполі окупанти набирають &quot;добровольчу дружину&quot; з молоді — радник мера
У Маріуполі окупанти набирають "добровольчу дружину" з молоді — радник мера
На початок