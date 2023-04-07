В Маріуполі окупанти демонтують залізничний вокзал та навколишні будинки

Окупанти в Маріуполі демонтують залізничний вокзал та приватні будинки навкруги. Планують побудують логістичний хаб.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Нащо — невідомо. На словах — задля будівництва великого логістичного хабу. Якби ці слова русні щось вартували", — зазначив радник мера.
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