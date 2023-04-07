Видимість 300-500 метрів. Жителів Дніпропетровщини попереджають про туман

Синоптики Дніпропетровщини попереджують жителів області про погіршення погодних умов у п'ятницю, 8 квітня. Про це сказано у пресрелізі Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, який отримало Суспільне.

За повідомленням, 8 квітня вночі та вранці у Дніпрі та місцями по області очікують туман. Видимість в тумані складатиме 300-500 метрів.

Рівень небезпечності 1 (жовтий).

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