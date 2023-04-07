Суд визнав винним у колаборантстві жителя Новорайського на Херсонщині, який погодився "головувати" на селі під час окупації. Його засуджено до п’яти років в’язниці. Про це повідомила у Facebook пресслужба Управління СБУ в області.

Після захоплення села російськими окупантами чоловік став так званим "головою" населеного пункту.

"Крім своїх "прямих" обов’язків "на посаді" - виконання організаційно-розпорядчих функцій, гауляйтер "опікувався" побутовими питаннями окупантів - розселяв військових РФ у пустих домівках місцевих мешканців, вів "роз’яснювальну роботу" серед населення щодо співпраці з представниками злочинної влади", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка у грудні минулого під час стабілізаційних заходів у Новорайському Бериславського району.

Що відомо

Слідчі СБУ повідомили про підозру у колабораційній діяльності так званому "голові сільської ради" села Шевченко та "старості" Трифонівки на Херсонщині.

Так званого "голову Новорайської сільської ради" у Бериславському районі Херсонщини взяли під варту без можливості внесення застави.Чоловік добровільно пішов на співпрацю з окупаційною владою.

На Херсонщині за матеріалами СБУ повідомили про підозру у державній зраді депутатці місцевої селищної ради та колишньому працівнику патрульної поліції.

У співпраці з СБУ Херсонська обласна прокуратура оголосила підозру трьом "посадовцям" окупаційної "адміністрації Херсонської області": так званим "міністру сільського господарства", "заступниці директора департаменту транспорту" та "першому заступнику голови Скадовської ВЦА".

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