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На Закарпатті внаслідок пожежі у надвірній споруді госпіталізували чоловіка. Він у лікарні помер
ДСНСПОЖЕЖАРегіони

На Закарпатті внаслідок пожежі у надвірній споруді госпіталізували чоловіка. Він у лікарні помер

Катерина Петруньо
  
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На Закарпатті внаслідок пожежі у надвірній споруді госпіталізували чоловіка. Він у лікарні помер
Фото: ДСНС Закарпатської області/Facebook

У Мукачеві внаслідок пожежі у надвірній споруді госпіталізували чоловіка. Він у лікарні помер, — повідомила Суспільному речниця ДСНС у Закарпатській області.

Пожежа у надвірній споруді сталася 6 квітня на вулиці Львівській у Мукачеві. Повідомлення про загоряння рятувальники отримали від місцевих мешканців о 13:35.

"Господар зайшов туди за автомобільним приладдям, однак за мить сусіди помітили, як із приміщення почав виходити дим та виднілось полум'я. Місцеві мешканці зателефонували за номером 101 й кинулися рятувати людину", — повідомляють на Facebook-сторінці ДСНС у Закарпатській області.

На Закарпатті внаслідок пожежі у надвірній споруді госпіталізували чоловіка. Він у лікарні помер

Непритомного чоловіка винесли з надвірної споруди. "Рятувальники, які приїхали на місце події, за півтори години ліквідували пожежу. Чоловіка 1981 року народження госпіталізували. На жаль, попри старання медиків, він помер у лікарні", — розповіла речниця.

Причини виникнення пожежі, суму збитків встановлять правоохоронці.

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