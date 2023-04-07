У Шполі на Черкащині — новий виконувач обов'язків мера

Обов’язки міського голови Шполянської громади виконуватиме Олег Кошовий. Про це повідомили у пресслужбі Шполянської міської ради.

4 квітня під час сесії Сергій Кравченко, який очолював громаду, написав заяву за якою достроково пішов з посади у зв'язку з призовом на військову службу. Депутати рішення підтримали одноголосно.

Новим секретарем і виконувачем обов’язки міського голови громади обрали Олега Кошового, прокоментували у пресслужбі:

"Таке рішення сьогодні (6 квітня — ред.) ухвалили депутати на 36 черговій сесії Шполянської міської ради. На пленарному засіданні зареєструвались 23 депутати. За підсумками таємного голосування кандидат набрав одноголосну кількість голосів із 23 використаних бюлетенів".

"Дякую депутатам за підтримку. Я прикладу максимум зусиль, аби виправдати виявлену мені довіру. Певен, працюватимемо результативно на благо громади, на підтримку армії. Сподіваюсь, що разом ми впораємось, дочекаємось перемоги і наш край буде зі стабільним розвитком", — зазначив Олег Кошовий після складання присяги посадової особи органів місцевого самоврядування.

Фото Шполянської міської ради

Що відомо

Олег Іванович Кошовий, 5 лютого 1972 р. н. Народився у місті Шпола. 1989-1994 — навчався і здобув вищу освіту в Український державний університет харчових технологій, за спеціальністю автоматизація технологічних процесів і виробництв, здобув кваліфікацію "інженер з автоматизації", м. Київ.

6 квітня 2023 — обраний на посаду секретаря міської ради та в.о. міського голови Шполянської міської ради ОТГ

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