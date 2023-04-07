Вихованки Криворізької спортивної школи стали призерками Відкритого чемпіонату "Sky Angel" з художньої гімнастики. Про це мовиться на Facebook-сторінці ДЮСШ №10.

Загалом участь у змаганнях взяли 47 вихованок закладу. З них 30 – вибороли призові місця на змаганнях.

"Золото" чемпіонату взяли Єва Чайка, Олександра Квачевська, Варвара Субота, Віра Жихарева, Дар'я Білявська, Марія Неумивайченко, Кароліна Назаренко, Карина Коваленко, Вероніка Кривенко, Мілана Шакерина та Анастасія Долбенко.

Також перше місце у нормативі обруч та булави виборола Алеся Костюкова. А у нормативі м’яч та стрічка першість здобули Карина Синякова, Дар'я Береснева, Лініда Синицька та Катерина Хохлова.

Ще одне "золото" виборола Катерина Всякая у нормативі булави та стрічка.

"Срібло" на змаганнях здобули Соломія Уткіна, Аліна Макарейко, Мілана Забігайло, Дар'я Білявська, Дарина Козина, Злата Алєксєєва, Марія Неумивайченко, Вероніка Кривенко та Анастасія Долбенко.

Крім того, друге місце у нормативі м'яч та булави вибороли Анастасія Куделя та Тетяна Гусак. У нормативі обруч, булави та стрічка срібною призеркою стала Дар'я Чигрин.

Також "срібло" чемпіонату взяли Марія Крикунова (булави та стрічка), Поліна Штанухіна (скакалка та стрічка), Марина Меркулова(обруч та м’яч) та Ема Беляєва (обруч та стрічка).

Третє місце посіли Аліна Макарейко, Злата Алєксєєва, Поліна Штанухіна та Марина Меркулова. Також дві "бронзи" у нормативі обруч та булави виборола Карина Коваленко, а у нормативі скакалка та булави третє місце здобула Яна Комарова.

Відкритий чемпіонат "Sky Angel" з художньої гімнастики проходив з 1 по 2 квітня у Кропивницькому.

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