В селі Аджамка Кропивницького району відбувся благодійний ярмарок на підтримку військових. Діти створювали малюнки, обереги та вишивки, дорослі – домашню випічку, розповіла голова громади Тетяна Зайченко. Такі ярмарки організовують з початку повномасштабного російського вторгнення – збирають гроші для місцевих жителів, які нині на фронті. Їх 364. З 2014 року загинули 26 військових-жителів громади, вісім – безвісти зниклих.

Дитячі малюнки продавали з аукціону. Житель села Андрій Ніцой купив один з них за 400 гривень. Він знає, що гроші збирають на потреби Збройних сил України: "ЗСУ заслуговують на будь-яку підтримку, хто чим може допомогти. І якщо діти проявляють таку ініціативу, то обов’язково ще треба підтримувати й дітей, надихати їх, щоб вони й надалі щось робили та виростали патріотами".

14-річний Сергій Вакалов приніс на ярмарок вироби своїх однокласників. Він син бійця третього полку Сергія Вакалова. Його тато загинув торік у березні. "Перші місяці було дуже важко, але ж я розумів, що не треба плакати, треба триматися, виходу немає, мої сльози нічим не допоможуть". Тепер він чим може допомагає українським бійцям.

Станіслав Богатько продавав домашню випічку. Двоє членів його родини на фронті: "Колишній зять у Мар’ївці, племінник на Херсонщині, на цьому краю воює. Хочеться допомогти нашим воїнам, щоб надіялися на нас, а ми на них".

Всього взяли участь в акції до 100 людей, говорить голова громади. Зібрали 12600 гривень, за рік – 66 тисяч. Гроші йшли на амуніцію, продукти, засоби захисту, медикаменти для фронту. "Все, що хлопці просять, – говорить Тетяна Зайченко. – Звичайно, були запити й на більш фінансово затратні — ті самі машини, тепловізори. Тут підсилення нам надавав наш місцевий бізнес. За весь рік придбали понад 10 машин".

З бюджету громади за рік виділили для підтримки ЗСУ понад 10,5 мільйонів, каже голова громади.

Благодійні ярмарки в громаді влаштовують щотижня.

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