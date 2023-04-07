Сьогодні, 7 квітня, у Запоріжжі попрощалися з загиблим у боях за незалежність України військовослужбовцем Денисом Ясинським.

Прощання відбулося у Санктуарії Бога Отця Милосердного, куди прийшли понад сто людей: рідні, знайомі та військові.

Денис Ясинський загинув 31 березня під Бахмутом Донецької області, розповів Костянтин Денисов, завідувач Сектору у Запорізькій області Міністерства у справах ветеранів України.

Прощання з Денисом Ясинським. Фото: Суспільне Запоріжжя

"Я проходив службу з Денисом. Він дуже вихована, грамотна людина. Дениса буде не вистачати. Ми втрачаємо найкращих людей. Таким, який був Денис, так треба виховувати нашу молодь, дітей", — каже побратим загиблого Андрій Кравченко.

Андрій Кравченко. Фото: Суспільне Запоріжжя

Загиблий служив у ГУР МО. Протягом 2016-2019 років захищав Україну у лавах 55-ї бригади ЗСУ.

Закінчив економічний факультет Запорізького національного університету.

"Дуже принциповий, мав гарне почуття гумору, завжди міг підтримати, розвеселити. Своє присутністю міг зробити краще. Жив тим, що хотів бачити українську Україну. Коли в нашому Запоріжжі всі без сорому розмовлятимуть українською, коли кожен українець знатиме свою історію, ідентичність і культуру. Саме за це боровся Денис", — ділиться подруга загиблого Поліна Агапова.

Поліна Агапова. Фото: Суспільне Запоріжжя

Раніше Суспільне повідомляло про те, що у 2021 році учасник російсько-української війни Денис Ясинський, за сприяння Міністерства у справах ветеранів в Запорізькій області написав проєкт на відкриття власної справи та отримав кошти для закупівлі обладнання для аерозйомки.

Прощання з Денисом Ясинським. Фото: Суспільне Запоріжжя

Від початку повномасштабного вторгнення приєднався до територіальної оборони, а у 2023 році уклав контракт на проходження служби у ГУР МО.

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