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З початку року жителям Дніпропетровщини виплатили понад мільярд гривень соціальної допомоги
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З початку року жителям Дніпропетровщини виплатили понад мільярд гривень соціальної допомоги

Ірина Руденко
  
З початку року жителям Дніпропетровщини виплатили понад мільярд гривень соціальної допомоги
Суспільне

145 тисячам жителів Дніпропетровщини протягом першого кварталу 2023 року з держбюджету виплатили понад мільярд гривень соціальної допомоги. Про це йдеться на сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Фінансову допомогу, за словами директорки департаменту соціального захисту населення облвійськадміністрації Олени Кришень, отримали понад 55 тисяч людей з тяжкими захворюваннями й інвалідністю. А ще – родини з дітьми до трьох років, малозабезпечені і багатодітні сім’ї, опікуни сиріт, одинокі матері.

Виплачено соціальні стипендії майже 5 тис студентам-пільговикам. Майже 2,5 тис жителів отримали компенсації по догляду за людиною з інвалідністю.

Кошти надійшли своєчасно і 100% від потреби, додала посадовиця.

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