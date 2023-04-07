У вихідні на Полтавщині будуть дощі

У суботу та неділю у Полтавській області буде хмарна з проясненнями погода і короткочасні дощі. Про це Суспільному розповіли у Полтавському гідрометцентрі.

У суботу, 8 квітня, погода буде без істотних опадів, із мінливою хмарністю. Найбільший вітер – до 14 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні від 6 градусів до 8 тепла, а денна – до +15 градусів.

9 квітня на Полтавщині прогнозують невеликий дощ. Вітер буде до 16 метрів за секунду. Температура вночі в області буде від +6 до +8 градусів тепла, а вдень до +15 градусів.

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