Правоохоронці оголосили про підозру 26-річному раніше судимому чоловіку у справі про замах на вбивство. За даними слідства, підозрюваний погрожував знайомим боєприпасом від "Урагану".

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури Харківщини.

"Ввечері 5 квітня у Слатиному підозрюваний прийшов в гості до знайомих. Він почав поводити себе агресивно та сваритись з присутніми. Жінка покликала на допомогу сусіда, який намагався заспокоїти гостя. Але підозрюваний вийшов з будинку та згодом повернувся з суббоєприпасом до снаряда РСЗВ "Ураган", — йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, чоловік став розмахувати перед знайомими снарядом. Одному з гостей вдалось виштовхати його з будинку.

"Чоловік обійшов будинок та погрожував кинути боєприпас у відчинене вікно. Один з гостей вихопив у нього з рук снаряд, щоб той не кинув його у приміщення, та переніс у ванну кімнату для безпеки всіх присутніх", — повідомили у пресслужбі.

Правоохоронці затримали чоловіка.

"В будинку поліцейські виявили боєприпас 9Н210, що відноситься до категорії "надзвичайно небезпечний". Його вилучили та знищили у безпечному місці", — повідомили у поліції.

Чи перебуватиме чоловік під вартою на час розслідування, вирішить суд.

Підозрюваному загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

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