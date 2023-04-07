У селі Білин на Закарпатті на місці пожежі у будинку виявили тіло чоловіка

На Закарпатті у селі Білин сталася пожежа у будинку. На місці пожежі рятувальники виявили тіло власника оселі, — повідомили на Facebook-сторінці ДСНС у Закарпатській області.

Повідомлення про пожежу у будинку у селі Білин Рахівського району на вулиці Привокзальній рятувальники отримали о 6:42 від місцевого жителя. Чоловік побачив загоряння, коли йшов на роботу. Через сильне задимлення він не ризикнув зайти всередину будинку.

У селі Білин на вулиці Привокзальній горів будинок. Фото: ДСНС Закарпатської області/Facebook

"На цей момент в оселі перебував тільки її господар – громадянин 1973 року народження. Рятувальники, що прибули за викликом, за годину ліквідували пожежу на площі 40 кв.м. На жаль, на місці пожежі рятувальники виявили тіло власника оселі", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Наслідки пожежі у будинку. Фото: ДСНС Закарпатської області/Facebook

Полум’я знищило крівлю та перекриття будинку, житлову кімнату й майно, що знаходилося всередині. Причину виникнення пожежі, причину смерті чоловіка та суму збитків встановлять правоохоронці.

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