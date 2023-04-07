Від початку року майже 88 тисяч людей та юридичних осіб заборгували до місцевих бюджетів понад 264 мільйони гривень. У березні борг зріст на шість мільйонів.

Про це Суспільному повідомив заступник начальника обласної податкової служби Микола Загарюк.

Найбільша заборгованість у землевласників та землекористувачів – майже 110 мільйонів гривень. Власники нерухомості не сплатили майже 49 мільйонів гривень податку.

З листопада цього року податкова зможе примусово стягувати борг: майно людини можуть описати в податкову заставу, вилучити готівку або стягнути гроші з рахунків.

Також є 43,2 тисячі гривень боргу за сплату єдиного податку – це пов'язано з тим, що в умовах воєнного стану підприємці І та II груп мають право не сплачувати цей податок.

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