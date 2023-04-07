Жительці Торецька Донецької області повідомили про підозру за державну зраду за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. За даними слідчих, вона передавала російським окупантам координати місцевих шкіл і дитячих садочків.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, від початку повномасштабного російського вторгнення жінка почала співпрацювати з російськими окупантами. Як розповіли у Службі безпеки України, вона збирала для окупантів розвіддані про місця базування та маршрути переміщення Сил оборони в районах Краматорська, Костянтинівки і Торецька.

"Підозрювана допомагала ворогу завдавати ударів по Торецьку, що знаходиться на лінії бойового зіткнення українських сил оборони та збройних підрозділів РФ на Донеччині. Вона збирала та передавала точну й актуальну на час її надання інформацію про переміщення та розташування у місті підрозділів ЗСУ", — сказано у повідомленні прокуратури.

Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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