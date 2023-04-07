На Закарпатті затримали 74-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві сина

На Закарпатті затримали 74-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 48-річного сина. Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан.

Інцидент трапився 6 квітня у селі Біла Церква. До поліції зателефонував місцевий житель та повідомив, що його знайомий завдав своєму синові декілька ножових ударів.

Слідчі, які виїхали на місце події, провели огляд та з'ясували попередні обставини інциденту. "Між 74-річним жителем села Біла Церква та його 48-річним сином, за місцем їх спільного проживання, виникла сварка. У ході конфлікту пенсіонер схопив ножа та заподіяв синові 8 ножових ударів", — розповіла речниця.

Від отриманих травм закарпатець помер на місці. Його батько, 74-річний чоловік, зізнався у скоєному. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом умисного вбивства у поліції відкрили кримінальне провадження. Чоловіку може загрожувати до 15 років позбавлення волі. У справі триває досудове розслідування.

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