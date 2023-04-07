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На Херсонщині чоловік намагався самостійно прибрати російські міни і був поранений
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На Херсонщині чоловік намагався самостійно прибрати російські міни і був поранений

Суспільне
  
На Херсонщині чоловік намагався самостійно прибрати російські міни і був поранений
Ілюстративне фото: УНІАН

Поліції стало відомо, що до лікарні селища Велика Олександрівка доставила 22-річного чоловіка з мінно-вибуховою травмою обличчя. Про це йдеться на офіційній сторінці відомства.

Попередньо встановлено, що у полі поблизу селища Архангельського чоловік самостійно намагався очистити землю від мін-пелюсток, які збирав лопатою. Одна з мін вибухнула і травмувала потерпілого, йдеться у повідомленні поліції.

За даними правоохоронців, загрози його життю немає.

Що відомо

  • На Херсонщині, поблизу села Шляхове Бериславської громади, на російській вибухівці підірвався місцевий житель. Він загинув.
  • Станом на 3 квітня на Херсонщині розмінували дванадцять з половиною тисяч гектарів. Все ж мінна небезпека на звільненій території залишається високою.
  • Наразі на Херсонщині проводиться оперативне розмінування вже деокупованих територій. В першу чергу їх виконують підрозділи піротехнічної групи ДСНС. Станом на 31 березня 2023 року гуманітарне розмінування — ще не розпочалося.

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