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На Мелітопольщині вибухнула військова база окупантів — Іван Федоров
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На Мелітопольщині вибухнула військова база окупантів — Іван Федоров

Василина Гав'як
  
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На Мелітопольщині вибухнула військова база окупантів — Іван Федоров
Фото з Фейсбук-сторінки Івана Федорова

Вчора, 6 квітня, близько 20:30 пролунали вибухи у селищі Веселе тимчасово окупованого Мелітопольського району на Запоріжжі, — вибухнула військова база росіян.

Про це сьогодні, 7 квітня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За словами посадовця, до вибуху окупанти декілька днів поспіль звозили військову техніку та особовий склад до Веселого:

"Вони почали стягувати туди військову техніку, вимкнули навмисно мобзв‘язок та Інтернет, щоб наші мешканці ні про що не могли повідомляти спецслужбам України та ЗСУ, але не вдалося це все приховати".

Міський голова зазначив, що військовослужбовці РФ влаштували свою військову базу на сміттєзвалищі.

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