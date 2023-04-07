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В Одесі ремонтуватимуть водопровід в одному з районів міста: які будуть обмеження
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В Одесі ремонтуватимуть водопровід в одному з районів міста: які будуть обмеження

Ілона Якимюк
  
В Одесі ремонтуватимуть водопровід в одному з районів міста: які будуть обмеження
Робота комунальних служб, Одеса, зображення ілюстративне. Джерело: Одеська міська рада

В Одесі проведуть ремонт водопроводу у Приморському районі міста. Про це повідомили у філії “Інфоксводоканалу”.

За їхніми даними, у водопроводу у приморському районі збіг ліміт експлуатації. Аби убезпечити мешканців Аркадії та частини Малого Фонтану від можливих аварій та відключень, його замінять на новий.

Під час ремонту планують прокласти близько 230 метрів нової поліетиленової труби, встановити запірну арматуру, яка дозволить проводити локальні відключення. Комунальники збудують нові колодязі та камери та встановлять нові пожежні гідранти.

У "Інфоксводоканалі" додали, що під час ремонту планують уникнути значних розкопок, перекриття руху автотранспорту та тривалих відключень водопостачання.

Роботи планують почати 12 квітня та завершити протягом трьох місяців. Під час ремонту можливе тимчасове обмеження руху по правій смузі уздовж площі 10-го Квітня до повороту на вул. Академічної.

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