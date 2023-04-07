З початку 2023 року на Харківщині двоє людей загинули і ще двоє дістали опіки у польових пожежах — всього їх сталося вже понад 400. Це удвічі більше, ніж у 2022 році.

Про це повідомив речник облуправління рятувальників Євген Василенко.

Заступник начальника Харківської пожежної частини №6 Анатолій Ясковець каже, по вулиці Рельєфній у Харкові 5 квітня загорілися суха трава та гілки, вигоріло 500 квадратних метрів луків.

Гасіння польової пожежі у Харкові. Квітень 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

"За рахунок сильного вітру пожежа швидко розповсюдилася. Також поруч розташовані житлові будинки приватного сектору, що могло призвести до їх загоряння. Пожежу гасили близько години", — говорить Ясковець.

Заступник начальника Харківської пожежної частини №6 Анатолій Ясковець. Квітень 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

За його словами, попередня причина пожежі — необережне поводження з вогнем.

"Пожежі в екосистемах почалися після того, як зійшов сніг, підсохла трава, і люди або почали її випалювати, або стали необережно поводитися з вогнем", — говорить Анатолій Ясковець.

Щодня рятувальники гасять по 20 польових пожеж, каже Василенко. За його словами, нині найнебезпечніше ліквідовувати займання у деокупованих районах.

Гасіння польової пожежі у Харкові. Квітень 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

"Ми розуміємо, що в самій гущі сухої трави можуть бути вибухонебезпечні предмети, протипіхотні та протитанкові міни. Тому головна задача рятувальників під час гасіння таких пожеж — не дати розповсюдитись полум’ю на приватні будинки", — розповідає Євген Василенко.

Василенко каже, щоб запобігти пожежам в екосистемах, на безпечних територіях суху траву треба скошувати, а потім компостувати або вивозити. А там, де заміновано, потрібно не допускати загорянь, говорить він.

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