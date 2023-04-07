З початку 2023 року на Харківщині двоє людей загинули і ще двоє дістали опіки у польових пожежах — всього їх сталося вже понад 400. Це удвічі більше, ніж у 2022 році.
Про це повідомив речник облуправління рятувальників Євген Василенко.
Заступник начальника Харківської пожежної частини №6 Анатолій Ясковець каже, по вулиці Рельєфній у Харкові 5 квітня загорілися суха трава та гілки, вигоріло 500 квадратних метрів луків.
"За рахунок сильного вітру пожежа швидко розповсюдилася. Також поруч розташовані житлові будинки приватного сектору, що могло призвести до їх загоряння. Пожежу гасили близько години", — говорить Ясковець.
За його словами, попередня причина пожежі — необережне поводження з вогнем.
"Пожежі в екосистемах почалися після того, як зійшов сніг, підсохла трава, і люди або почали її випалювати, або стали необережно поводитися з вогнем", — говорить Анатолій Ясковець.
Щодня рятувальники гасять по 20 польових пожеж, каже Василенко. За його словами, нині найнебезпечніше ліквідовувати займання у деокупованих районах.
"Ми розуміємо, що в самій гущі сухої трави можуть бути вибухонебезпечні предмети, протипіхотні та протитанкові міни. Тому головна задача рятувальників під час гасіння таких пожеж — не дати розповсюдитись полум’ю на приватні будинки", — розповідає Євген Василенко.
Василенко каже, щоб запобігти пожежам в екосистемах, на безпечних територіях суху траву треба скошувати, а потім компостувати або вивозити. А там, де заміновано, потрібно не допускати загорянь, говорить він.
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