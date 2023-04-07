6 квітня російська армія 13 разів обстріляли вісім населених пунктів Донецької області. Били з С-300, "Градів", "Ураганів", артилерії, танків, мінометів. Через обстріли пошкоджені вісім житлових будинків.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Донеччини.

Під обстріли потрапили: Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Слов’янськ, Велика Новосілка, Ямпіль, Карлівка, Орлівка.

Наслідки обстрілів Донеччини 6 квітня. Фото: Telegram / Павло Кириленко

За даними поліції, "Ураганами" армія РФ вдарила по Ямполю, а з "Градів" по Очеретиному та Великій Новосілці.

Наслідки обстрілів Донеччини 6 квітня. Фото: Telegram / Павло Кириленко

Як повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, під обстрілами також опинилися Вугледар, Пречистівка, Мар'їнська, Очеретинська та Курахівська громади — у Курахівці пошкоджена територію колишньої шахти, а також Васюківка, Федорівка, Роздолівка, Званівка, Переїзне, Сіверськ та Серебрянка.

Наслідки обстрілів Донеччини 6 квітня. Фото: Telegram / Павло Кириленко

Він розповів, що внаслідок обстрілів у Часовому Ярі пошкоджені п'ять будинків, у Міньківці — три будинки, ще три приватні будинки пошкоджені у Костянтинівці.

Що відомо про обстріли Донеччини

Вночі 7 квітня російські військові обстріляли Слов'янськ. Загиблих та поранених немає. Ракета "С-300" влучила у приватний житловий будинок.

6 квітня на Донеччині від обстрілів російської армії одна людина отримала поранення в Бахмуті.

6 квітня, від початку доби, російські війська 14 разів обстріляли Авдіївку з РСЗВ "Град", артилерії та танків. У місті залишаються четверо дітей. Працює лікарня та магазин.

Російські військові 5 квітня обстріляли селище Олексієво-Дружківку касетними боєприпасами. Загинули дві людини, чотири дістали поранення. Військові РФ стріляли по житловому сектору, за попередніми даними, касетними боєприпасами — зруйновані приватні домоволодіння і господарські споруди.

Протягом 5 квітня у Бахмуті внаслідок обстрілів пошкоджені дитсадок, два приватних будинки та три багатоповерхівки. Війська РФ артилерією обстріляли Мар'їнку та Красногорівку, також під обстрілами опинилися Авдіївка, околиці Часовоярської й Торецької громад.

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